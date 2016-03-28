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Nusaybin'den bir şehit haberi daha; 3 asker 1 polis hayatını kaybetti

Nusaybin'de bugün yaşanan çatışmalarda şehit sayısı dörde yükseldi

28 Mart 2016 00:24

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bugün yaşanan çatışmalarda iki asker daha şehit oldu. İlçede çatışmaların yoğun olarak sürdüğü Fırat Mahallesi'nde bir eve tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerinin ev arama faaliyeti sırasında patladı. Çöken binanın enkazı altında kalan 7 askerden 2'si şehit oldu. Sağ olarak kurtarılan 5 asker Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlçedeki bir başka operasyonda polis memuru Coşkun Nazilli patlamada, uzman çavuş Vedat Aykut keskin nişancı ateşiyle şehit düştü.

Nusaybin’de dün (27 Mart 2016) yaşanan çatışmalarda şehit sayısı dörde yükseldi. Sabah saatlerinde bir polis ve bir askerin şehit olmasından sonra, gün boyu süren operasyonlarda PKK’lıların boşalttığı bir binaya giren güvenlik güçleri, arama çalışmaları yaparken tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlayıcın infilak etmesiyle çöken binada iki asker hayatını kaybetti. Enkaz altında kalıp yaralanan 5 asker, yıkılan binadan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Nusaybin'deki operasyonlar 14 Mart günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile birlikte başlamıştı. Operasyonlar başladığından beri 22 güvenlik görevlisi şehit oldu.

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