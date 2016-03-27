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Nusaybin'de bir asker ve bir polis daha şehit oldu

Zaman zaman mahallelerden patlama ve silah sesleri duyulurken, patlama sonrası ise yoğun dumanlar yükseldi

27 Mart 2016 16:22

Operasyonların başladığı günden bu yana 20'ye yakın güvenlik gücünün şehit olduğu Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’ya yönelik operasyonlar devam ederken, polis memuru Coşkun Nazilli patlamada, uzman çavuş Vedat Aykut keskin nişancı ateşiyle şehit düştü.

Nusaybin İlçesi’nde 14 Mart günü uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte PKK’lıları etkisiz hale getirmek, kazılan hendekleri kapatmak ve barikatları kaldırmak amacıyla başlatılan operasyonlara bugün de devam edildi. Jandarma ve polis özel harekat polisinin ortak yürüttüğü operasyonda bu sabah PKK’lı keskin nişancı ateşiyle uzman çavuş 28 yaşındaki Vedat Aykut  ağır yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan uzman çavuş Vedat Aykut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Nusaybin’de operasyonların devam ettiği bir başka bölgede, PKK’lıların tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu özel harekat polisi 40 yaşındaki Coşkun Nazilli ağır yaralandı. Polis Coşkun Nazilli kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi’nde şehit oldu.

Nusaybin’de jandarma ve polis özel harekat timlerinin ortak yürüttüğü operasyon kapsamında, tankların belirlenen hedeflere tank atışı devam ediyor. Zaman zaman mahallelerden patlama ve silah sesleri duyulurken, patlama sonrası ise yoğun dumanlar yükseldi.

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