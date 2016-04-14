"Nusaybin'deki güvenlik güçleri için psikiyatr gönderildi"

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir aydır devam eden operasyonlarda şehit sayısının artmasının bölgede görev yapan güvenlik personelinin psikolojisini bozduğu belirtildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın bir uzman çavuşun da intihar ettiği ilçeye GATA’dan geçici görevle psikiyatrlar gönderdiği iddia edildi. Kentte tuzaklı bombaların olduğu yerler tanklarla vurulmaya başlandı. Güvenlik güçlerinin daha önce tepkisini çeken Mardin Valisi Ömer Faruk Koçak da ilçede operasyonları yürüten müşterek timlere moral ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, Nusaybin’deki çatışmalarda şehit sayısının artması ve güvenlik güçlerinin operasyonun yönetimi nedeniyle Vali Koçak’a yönelik tepkilerinin ardından taktik değiştirilmişti. PKK'lıların patlayıcı tuzakladıkları ve hendek açtıkları yerler önce tank, obüs ve havanlarla vurulmaya başlandı, bu işlemin ardından müşterek timler bölgeye girdi. Ancak sürecin yıpratıcı olması ve aralarında üst düzey subayların da bulunduğu 30’un üzerinde şehidin verilmesi nedeniyle müşterek timlerde görev yapan personelin psikolojisinin olumsuz etkilendiği anlaşıldı.

Bunun üzerine devreye giren Genelkurmay Başkanlığı, GATA’da görevli psikiyatristleri geçici görevle Nusaybin’e gönderdi. Doktorların Nusaybin’e gönderilmesinin nedenlerinden birinin de personelin moral bozukluğu nedeniyle olası intihar durumu olduğu öğrenildi. Operasyonların sürdüğü dönemde bir uzman çavuş intihar etmişti.

Doktorların özellikle askeri personelle yaptıkları görüşmeler ve terapilerin bundan sonra da süreceği, çatışma bölgesindeki personele moral destek uygulamasının Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) program şeklinde uygulanmasının planlandığı dile getirildi. Bu kapsamda Eğitim Doktrin Komutanlığı’nda (EDOK) bir çalışmanın da yürütüldüğü öğrenildi.

Nusaybin’de doktorların askerlerle görüşmesinin ardından Mardin Valisi Koçak da ilçeyi ziyaret etti. Koçak’ın, müşterek timlerle görüşerek güvenlik güçlerine moral desteği verdiği bildirildi. İlçede çok sayıda şehit verildiği dönemde, tank ve ağır silahların kullanımına izin vermediği iddiasıyla Koçak’a yönelik yoğun tepki oluşmuş, ardından operasyondan el çektirildiği iddiaları gündeme gelmişti.