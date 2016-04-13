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Nusaybin’de gözaltına alınan DİHA muhabirlerinin ifadeleri ‘güvenli adliye binası olmadığı’ için alınmıyor!

Muhabirlerden Meltem Oktay’ın kıyafetlerine de el kondu

13 Nisan 2016 19:41

Rabia Çetin

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Mardin’in Nusaybin ilçesinde haber takibi yapan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabirleri Meltem Oktay ve Uğur Akgül 2 gün önce gözaltına alındı. Bugün ifadeleri alınması beklenen Oktay ve Akgül’ün ifadeleri ‘güvenli adliye binası olmadığı’ gerekçesiyle yarın alınacak. 

Sokağa çıkma yasağının 13 Mart'tan bu yana sürdüğü Nusaybin'de haber takibi yapan DİHA muhabirleri Meltem Oktay ve Uğur Akgül Çatalözü Mahallesi'nde 2 gün önce özel harekât polisleri tarafından gözaltına alındı. 2 gündür gözaltında tutulan muhabirlerin ifadesinin bugün alınması bekleniyordu. Ancak avukatlarından alınan bilgiye göre, çatışmaların sürdüğü ilçede ‘güvenli adliye binası olmadığı’ gerekçesiyle muhabirlerin ifadeleri yarın alınacak. Oktay ve Akgül'ün gözaltına alınmasından sonra kaldıkları evde arama yapan polislerin Oktay'ın kıyafetlerine el koyduğu öğrenildi. 

DİHA muhabirleri Meltem Oktay ve Uğur Akgül Nusaybin’de gözaltına alındı

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