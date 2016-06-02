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Nusaybin'de yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin'de, göçük altında kalan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

02 Haziran 2016 01:05

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki patlamada ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu.

DHA'nın haberine göre; sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin'de bugün öğlen saatlerinde Fırat Mahallesi'ndeki bir binaya operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin girişi sırasında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 12 güvenlik görevlisi göçük altında kalarak yaralanmıştı.

Yaralılar, devlet dastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaralılardan bir uzman çavuş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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