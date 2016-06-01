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Nusaybin’de patlama; 12 asker yaralı

Yaralı askerlerden birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

01 Haziran 2016 19:57

Mardin’in Nusaybin ilçesinde operasyon düzenlenen bir binada daha önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 12 asker yaralandı.  Bir yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hürriyet’in haberine göre, sokağa çıkma yasağının 14 Mart’tan beri devam ettiği Nusaybin’de, güvenlik güçleri tarafından bugün öğlen saatlerinde şiddetli çatışmaların yaşandığı Fırat Mahallesi’nde bir binaya operasyon düzenlendi. Bu sırada, daha önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, göçük altında kalan 4 asker yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan askerler, İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.  İlçede operasyon sürüyor.

 

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