Nusaybin'de sokağa çıkma yasağının 8. gününde hayatını kaybeden sivil sayısı 7'ye yükseldi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 13 Kasım'da başlayan sokağa çıkma yasağı 8. günündeyken, hayatını kaybeden sivil sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi. DİHA'da yer alan habere göre; Muhammed Altunkaynak isimli gencin polis tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre; Abdulkadirpaşa Mahallesi Kılıç Sokak’ta Muhammed Altunkaynak isimli gencin, komşularından evine dönerken polisler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.

Habere göre; Kılıç Sokak'ta yaşanan olayda yakınına atılan bombadan etrafa saçılan şarapnel parçalarının vücuduna isabet ettiği Altunkaynak, olduğu yere yığıldı. Yere düşen Altunkaynak'a kobra tipi zırhlı araçtan da ateş açıldığı ileri sürüldü. Vücuduna ve kafasına aldığı çok sayıda şarapnel parçasıyla ağır yaralandığı iddia edilen Altunkaynak, yurttaşlar tarafından götürüldüğü evde yaşamını yitirdi.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle götürüldüğü evden çıkartılamayan Altunkaynak'ın cenazesi sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından battaniye sarılarak Ahmet Kaya Köprüsü yakınlarına gelen ambulansa bindirildi. Altunkaynak'ın cenazesi, Nusaybin Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Emin Öz (55) isimli bir ilçe sakinin de engelli olan annesini sokağa çıkma yasağı nedeniyle hastaneye kaldıramadığı için intihar ettiği ileri sürüldü. Dün de aynı mahallede 19 yaşındaki Musur Aslan hayatını kaybetmişti.

13 Kasım’dan beri sokağa çıkma yasağının sürdüğü ilçede hayatını kaybedenlerin sayısı yediye yükseldi. İlçenin büyük bölümüne elektrik ve su verilemiyor.

Sokağa çıkma yasağına karşı Halkların Demokratik partisi (HDP) Mardin milletvekilleri Gülser Yıldırım, Erol Dora, Mithat Sancar ve Ali Atalan açlık grevine başlamıştı.