Açlık grevindeki HDP'li Atalan: 116 bin nüfuslu Nusaybin gözden çıkarıldı

Nusaybin’de bir haftayı geride bırakan sokağa çıkma yasağının son bulması için açlık grevi başlatan milletvekillerinden HDP'li Ali Atalan, “116 bin nüfuslu bir ilçe topyekun gözden çıkarılmış. 7 gündür sokağa çıkılamıyor. Bu bir kinin, öfkenin dışa vurumu” dedi. Mardin Milletvekili Erol Dora da, 12 Eylül döneminde görülmeyen uygulamaların hayata geçirildiğini söylerken, ilçede elektrik, internet olmadığını ve cep telefonlarına da ulaşmanın zor olduğunu belirtti.

HDP’nin Mardin Milletvekilleri Gülser Yıldırım, Ali Atalan, Erol Dora ve Mithat Sancar, Nusaybin’in girişinde açlık grevini sürdürüyor. T24’e bölgedeki son durumu değerlendiren Ali Atalan, HDP’nin Nusaybin’de en yüksek yüzde 90 gibi oy oranı aldığına dikkat çekti ve “Bir kaç mahallenin değil topyekun bir ilçe yasak uygulanmasının bir mantığı ve izahı yok. Bunun ne ülkeye ne kardeşliğe bir yararı olur” dedi. “Duygusal kopuş deniyor ama Nusaybin’de bu siyasal kopuşa yol açabilir” diyen Atalan, bir sonuç elde edinceye kadar açlık grevini sürdüreceklerini söyledi. Atalan, ilçede yaşayan insanlar için “Fiziksel değil ama içlerinde isyan var. 7 gündür sokağa çıkamıyorlar. Hastaları olan var. Bebekleri olan var. Hiç kimse dışarı çıkamıyor” yanıtı verdi.

Erol Dora da, Nusaybin’de 12 Eylül dönemlerinde görülmeyen uygulamaların yaşandığını söyledi. İlçeye giremediklerini anlatan Dora, vatandaşın 7 gündür sokağa çıkamadığını, elektrik ve internetin olmadığını anlattı. Yasağın bitmesini beklediklerini belirten Dora, Nusaybin’in Kızıltepe’den sonra en büyük ilçe olduğunu hatırlattı.