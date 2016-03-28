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Yaşam

Nusaybin'de şehit düşen asker, 8 ay önce arkadaşının cenazesini taşımıştı

Şehit asker Coşkun Nazilli, Fransa’da özel görevdeyken dilekçeyle Nusaybin’e gönüllü olarak gitmiş

28 Mart 2016 12:18

Mardin'in Nusaybin İlçesi’nde PKK’lıların terk ettikleri binaya tuzakladıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu jandarma yüzbaşı Halil Özdemir ile Jandarma Uzman Çavuç İbrahim Etöz şehit oldu, 5 asker yaralandı. Sabah saatlerinde de Dicle Mahallesi’ndeki operasyonda özel harekât polisi Coşkun Nazilli (40) patlamada, Uzman Çavuş Vedat Aykut (28) da çatışmada şehit düştü. 1 asker ve 5 polis de yaralandı.

Coşkun Nazilli, Midyat’ta 8 Ağustos 2015’te şehit olan polis arkadaşı A. Ümit Sercan’ı Alanya’ya götüren uçağa gönüllü olarak binmişti. Vedat Aykut’un şehitlik haberini Diyarbakır Çınar’da alan baba Ali ve anne Ayşe Aykut gözyaşı döktü. Şehidin eşi Yasemin Aykut ise Mardin’e götürüldü. Biri 40 günlük diğeri 3 yaşında iki çocuk sahibi olan şehit Aykut’un, Tokat’tan 2 ay önce geçici görevle Nusaybin’e gittiği belirtildi.

Şehit Halil Özdemir’in Mersin Tarsus’ta yaşayan annesi Hürü Özdemir ve 1 yıllık eşi Pınar Özdemir acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

İki kız babası olan 16 yıllık uzman çavuş İbrahim Etiz’in acı haberini Osmaniye Toprakkale’de alan baba Ahmet ve anne Sultan Etiz fenalaştı.

 

Gönüllü gitmişti

 

Nusaybin’de şehit olan özel harekât polisi Coşkun Nazilli, Midyat’ta 8 Ağustos 2015’te şehit olan polis Abdullah Ümit Sercan’la arkadaştı ve arkadaşının cenazesini taşıyan uçakta bulunmuştu. Nazilli’nin Fransa’da özel görevdeyken dilekçeyle Nusaybin’e gönüllü gittiği belirtildi. Şehit Nazilli’nin, Göktürk (10) ve Gökçe (5) adında iki çocuğunun olduğu öğrenildi. Nazilli’nin çocuklarının kendisine gönderdiği mektubun da şehit olduğu sırada cebinden çıktığı belirtildi. Şehit polisin çocuklarının mektubunu sosyal paylaşım sitesinde “Vatanımı sizleri ihmal edecek kadar çok sevdiğim için özür dilerim. Allah’ın izni ile çok yakında evdeyim. Ben de sizleri çok seviyorum” notuyla yaklaşık bir ay önce paylaştığı görüldü.

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