Nusaybin'de çatışmadan arda kalan izler fotoğraf karelerinde

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 14 gün süren sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla, çatışmaların yaşandığı mahalle ve sokakların harabeye döndüğü ortaya çıktı. 14 günde 9 sivil öldü 19 kişi yaralandı. Nusaybin'nin çatışma ortamından geriye kalan manzaraları CNNTÜRK internet sitesinde yayınladı:

Patlamalar nedeniyle hasar gören içme suyu şebekesinden akan sular, sokak aralarında küçük göletler oluştururken, kazılan hendekler de suyla doldu.

İlçede oturanlar çatışma ve patlamalar nedeniyle evlerinin sokaktan uzak odalarında günlerce, aç ve korku içerisinde kaldıklarını anlatırken bir daha, çatışmaların olmamasını isted

Yasakların kaldırılması ardandan temel ihtiyaç gıda maddelerini gidermek isteyenler market ve manavlara akın etti.

Beton elektrik direklerinin devrildiği sokaklarda, belediye dahil bir çok kuruma ait araçların da kurşunlanarak barikat olarak kullanıldığı gözlendi.

Bir çok evin bahçe duvarı yıkılırken, onlarca evin kapısı, pencereleri ve duvarlarının patlama ve kurşunların isabet etmesi sonucu yıkıldığı ortaya çıktı

Bir çok evin bahçe duvarı yıkılırken, onlarca evin kapısı, pencereleri ve duvarlarının patlama ve kurşunların isabet etmesi sonucu yıkıldığı ortaya çıktı

Birçok mahalle ve sokakta kazılan hendek ve kurulan barikatların olduğu görüldü.

Sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan çatışmalarda ölenlerin bugün toprağa verilmesi bekleniyor.

Yasakların kaldırılması ardandan temel ihtiyaç gıda maddelerini gidermek isteyenler market ve manavlara akın etti

İlçede yasakların kaldırılmasına güvenlik güçleri önlemleri sürdürürken, ilçede gerginliğin de sürdüğü ifade edildi.