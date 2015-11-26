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Nusaybin’de sokağa çıkma yasağı 14. gününde kaldırıldı

14 gün boyunca Nusaybin’de 9 kişi hayatını kaybetmişti

26 Kasım 2015 10:01

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 13 Kasım’da ilan edilen sokağa çıkma yasağı 14. gününde kaldırıldı

Sputniknews’te yer alan habere göre, Nusaybin Kaymakamlığı tarafından yasağın kaldırılmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, yasağın bugün saat 08.00 itibari ile kaldırılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada: "Nusaybin ilçemizde artan terör olayları nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının yeniden tesis edilebilmesi için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince İlçemiz merkezi genelinde 13 Kasım 2015 Cuma günü saat 21.00 itibari ile ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bahse konu yasaklama kararı 26 Kasım 2015 Perşembe günü saat 08.00'dan itibaren kaldırılmıştır. Kendi can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Nusaybin’de yasak süresince 9 kişi hayatını kaybetmiş, 20’ye yakın insan yaralanmıştı.

 

 

 

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