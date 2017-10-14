Nuruosmaniye Camii'deki kuyunun sırrı çözüldü

İstanbul Fatih’te bulunan ve 7 yıldır restore edilen Nuruosmaniye Camii ile külliyesinin temelinden ‘sanat galerisi’ çıktı. 2 bin 42 metrekarelik alanda 12’si oda, toplam 19 bölge ve kuyuya ulaşıldı. Temelde kullanılan 270 meşe kazığının hiç çürümediği görüldü.

İstanbul’un Fatih ilçesinde, Çemberlitaş semtinde bulunan, gizemli mimarisi, mühendislik başarısı ve zarafetiyle yıllara meydan okuyan 262 yıllık Nuruosmaniye Camii ve külliyesinin, 2010 yılında başlayan restorasyonu tamamlandı.

2013’te 2 bin 42 metrekare büyüklüğünde, 8.5 metre derinliğinde bir alana ulaşılan, Türkiye’deki ilk fore kazık sistemi ve su toplama kuyusunun bulunduğu caminin restorasyonun tamamlanmasıyla gelinen nokta, mühendisleri de şaşırttı.

UNESCO dünya mirası listesinde

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre restorasyon içiin 21 milyon lira harcandı. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, muhteşem bir sanat galerisini andıran yapının temelindeki tonozlu yapıyı ve gelinen aşamayı anlattı.

Nuruosmaniye Camii ve külliyesinin 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girdiğini hatırlatan Sarı, “Çevre düzenlemesiyle birlikte 21 milyon TL harcanan restorasyon çalışmalarının ardından hem caminin yeraltı sularından etkilenmesi önlendik hem de caminin altında bulunan muhteşem bir temel yapısını ortaya çıkardık" dedi.

Sarı, "Osmanlı’nın Nuru olarak da anılan cami, Barok üslubun Osmanlı İmparatorluğu’ndaki dini mimari dalında ilk anıtsal örneğidir. Kazık-temel sisteminin belki de en abidevi etkileyici çözümcü şekilde uygulandığı yapıdır. Yaptığımız bu restorasyonla camimizin yüzyıllar boyu ayakta kalmasını sağlayacağız” diye konuştu.