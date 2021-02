Nurseli İdiz isyan etti: Çekimlerin başlamasına bir gün kala kadrodan çıkarıldım

Oyuncu Nurseli İdiz, rol almaya hazırlandığı film projesinden çıkarıldığını duyurdu. Mağdur olduğunu ifade eden İdiz, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

Sosyal medyada yaptığı konuya ilişkin paylaşımda bulunan Nursel İdiz, şunları kaydetti:

"11 Aralık’ta yönetmen Bülent İşbilir tarafından sunulan film projesiyle ilgili MGX Film ve Yapım şirketinin sahibi Müşvik Guluzade ile sözleşme yaptık. Saç, kostüm ve okuma provalarım yapıldı. Ön avans ödeme yapıldığı halde çekimlere başlanmasına 1 gün kala, filmin dijital platforma satılması sebebiyle kadrodan çıkarıldığımı bildirdiler.

Oyunculuğum her zaman her şeyden önce geldiği için, hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan programdaki işimi kaybetme riskine rağmen bu filmi kabul ettim. Maddi ve manevi haklarımı hukuki yollardan arayacağımı bildirmek isterim.”