Nurseli İdiz: İlişkileri para belirliyor

Oyuncu Nurseli İdiz, ilişkileri artık maddiyatın belirlediğini söyleyerek, "İnsanların artık hiçbir şeye tahammülü yok. Tahammülsüzlük var. Bir de sevgi kavramı tamamen başka şeylere endekslenmiş vaziyette. İnsanlar günü birlik cinsellikler yaşıyorlar. İlişkileri para belirliyor" dedi.

Habertürk'ten Arif Hür'e konuşan İdiz'in söyleşisi şöyle:

'Bekarlığa Feda' filminin çekimlerine başlandı. Bu filmde size varım dedirten ne oldu?

Filminden adından anlaşılacağı üzere bir insanın bekarlıktan evliliğe geçiş aşamasında neleri feda ettiğini işledik. İnsanı gülümseten bir senaryosu olduğu için bu film teklifini kabul ettim. Öte yandan güzel kurgulanmış bir komedi. Ekip arkadaşlarımızla da enerjimiz ilk günden tuttu. Proje şimdilik su gibi akıyor.

Bekarlığa veda etmek zor mudur?

Uzun yıllardır bekar olduğum için bekarlığa veda etmek düşüncesi bana çok zor geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2017 yılında evlenme oranları düşerken boşanma oranları da artmış. Bu durum çiftlerin birbirine 'feda'dan ziyade 'veda' dediğini gözler önüne seriyor sanki?

İnsanların artık hiçbir şeye tahammülü yok. Tahammülsüzlük var. Bir de sevgi kavramı tamamen başka şeylere endekslenmiş vaziyette. İnsanlar günü birlik cinsellikler yaşıyorlar. İlişkileri para belirliyor. Her şey paraya tahvil edilmiş durumda. Kısa yoldan maddiyata ve konforlu bir yaşama ulaşmak düşünülüyor. O yüzden insanlarda mutlu olamıyor.

Komedi türünde çekilen filmlerin sayısının artmasını nasıl yorumlarsınız?

Komedi türündeki olayların en çok yaşanabileceği ülkelerden biriyiz. Zıtlık, karmaşa ve hikayelerin olduğu bir topraktan bahsediyoruz. Komedi türünde film az bile yapılıyor.

Oyuncu koçluğu da yapıyorsunuz. Yeni nesil oyuncuları nasıl buluyorsunuz?

Gençler arasında bir mesleğe gönül vermiş olanlarda var sırf para kazanıp belli bir egoyu tatmin etmek için oyunculuk yapanlarda var. Baştan şunu belirtmek lazım gençler bu sektöre güzellik veya çirkinlik bazında bakıyorlarsa hiç girmesinler. Çünkü mankenlik okuluna gitmek daha cazip onlar için. Oyuncu, içi dolu olmadığı sürece bir şey ifade etmiyor. İçi dolu olmayan oyuncu elbise askısına benzer.

Toplum olarak eğlence kültürümüz nasıl bir noktaya evriliyor sizce?

Türkler başkaları için yabancılar kendileri için eğleniyor. Millet Bodrum'da plaja gidiyor, denize girmiyor. Çiftler sarılıyor, öpüşüyor ve sudan çıkıyorlar. Kulaç atan biri yok. Herkes lüks şezlonglarda full makyajlı, takılar falan. İnstagram'a fotoğraf koyuyorlar.

İnsanlar, arkadaşlarıyla otururken bile akıllı telefonlarıyla vakit geçiriyor artık. Bu durum size ne hissettiriyor?

Telefonu gerektiği kadar kullanmak lazım. Kafelerde bir takım yalnız insanlar oturuyor. Kimse kimseyle konuşmuyor. Kalabalıklar içinde telefonlarıyla yalnız insanlar var. Bu konuda batı telefonu daha bilinçli kullanıyor.

İstanbul'da yaşıyorsunuz ama yaz ayının belirli dönemlerinde İzmir'e gidip geliyorsunuz. İki şehir arasında ne gibi farklar var?

İzmir çok medeni bir yer, güzel bir şehir. İstanbul'da iyi yaşamak için paranızın olması lazım. Averaj halkın durumu kötü. İlerleyen yıllarda tamamen İzmir'e yerleşip sadece iş oldukça İstanbul'a gelmeyi düşünüyorum.

Eğlenceli hikâyesiyle dikkat çeken 'Bekarlığa Feda' filminin kadrosunda Nurseli İdiz'in yanı sıra Ali Burak Ceylan, Melis Tüzüngüç, Yağmur Ün, Ayşe Tunaboylu, Mahmut Gözgöz, Nurseli İdiz, Eda Erol, Nami Ali Esatgil, Eren Pekgöz, Aslı Bankoğlu, Volkan Cal ve usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu yer alıyor. Filmin, kasım ayında vizyona girmesi bekleniyor.