Nurseli İdiz: Coşkun Sabah ve Serdar Ortaç’ın açıklamaları ayıp

Oyuncu Nurseli İdiz, yeni tip Koronavirüs nedeniyle konserleri iptal edilen Coşkun Sabah ile Serdar Ortaç'ın "Masraflarımız çok, hazıra dağ dayanmaz" şeklindeki açıklamalarına "Coşkun Sabah ve Serdar Ortaç’ın açıklamaları ayıp" yorumunu yaptı.

2. Sayfa programında açıklamalarda bulunan İdiz, "Aylık 20 bin TL kaybım var. Ama birçok kişinin ekonomik sıkıntı çektiği bu zamanda Coşkun ile Serdar’ın açıklaması ayıp." dedi.

İdiz, "Benim kenarda birikmiş param olabilirdi ama yanlış bir ticari hamle ile bütün mal varlığımı kaybettim. En büyük hatam. Birikim yapmamak. Belki daha az borç ödeyip kendime saklayabilirdim. Hala da borçlarım var umarım işler açılır da her şey hallolur." diye konuştu.