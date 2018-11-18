Nurseli İdiz: Bizim sektörde tacize uğrayanlar 'Biraz daha taciz etsinler, iş kapayım' diye sesini çıkarmıyor

Oyuncu Nurseli İdiz, Türkiye’deki sektörde çoğu kişinin kabiliyetle değil, ilişkilere dayalı iş bulduğunu öne sürerken “İnsanlar tacize de uğrasa iş kapmak için ‘Aman biraz daha uğrayayım da iş kapayım durumu’ oluyor” dedi.

Posta gazetesinden Oya Çınar’a konuşan İdiz’in açıklamalarından bir kısım şöyle:

Şiddet ve taciz haberlerini okuyunca ne hissediyorsunuz?

İğrenme duygusu hissediyorum. Bu konuda bir türlü yol alınamıyor. Çünkü insan hakları hep ikinci planda. Toplumda bilinç yok. Daima birilerinin üstüne basarak bir hayat yaşanıyor Türkiye’de. Güçlü olan her zaman güçsüz olanın sırtına binerek yol alıyor. Hiçbir zaman eşit şartlar oluşmuyor. Adalet hızlı işlemiyor. Herkes kendi adaletini kendi sağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla ezilen her zaman çarkların altında öğütülüyor.

Amerika’da geçtiğimiz yıl ‘mee to’ hareketi başlamıştı. Tacize uğrayan isimler tacizi yapanı ifşa ediyordu. Ama Türkiye o rüzgardan çok etkilenmedi. Bu neden hala bir tabu sizce?

Eğitimsizlik, iş kaybederim korkusu... Çok neden var. Özellikle bizim camiamızda iş almak kabiliyete değil de çoğunlukla ilişkilere dayandığı için, insanlar tacize de uğrasa iş kapmak için “Aman biraz daha uğrayayım da iş kapayım durumu” oluyor. O nedenle çoğu olayda kişiler özünde şikayetçi bile değil. Bizde öyle gelişmiş bir bilinç yok maalesef.

Sizin başınıza gelse tepkiniz ne olur?

Olay çıkarırım ben. Tabii canım. Direkt yani. Benim tavrım net olur. Gemileri o dakika yakarım.

Söyleşinin tamamı için tıklayın.