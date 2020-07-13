Nürnberg opsiyonu kullanmadı; Frey, Fenerbahçe'ye döndü

Bundesliga II takımlarından Nürnberg, Fenerbahçe'den kiraladığı Michael Frey'in satın alma opsiyonunu kullanmadıklarını ve İsviçreli oyuncunun sarı-lacivertli takıma geri döndüğünü açıkladı.

Haberglobal'in haberine göre; son dakika golüyle Bundesliga 2'de kalan Nürnberg, sezon başında Fenerbahçe'den 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladıkları Michael Frey'in bu opsiyonunu kullanmadıklarını ve İsviçreli golcünün sarı-lacivertli takıma geri döndüğünü açıkladı.

Frey, Nürnberg formasıyla çıktığı 31 lig maçında 4 gol atıp 5 de asist yaptı. İsviçreli oyuncunun Fenerbahçe'yle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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