Nürnberg, 90+6'da mucize gerçekleştirdi

Bundesliga II takımlarından Nürnberg, 2-0 kazandığı playout maçının rövanşında Ingolstadt'a 3-1 mağlup oldu ve deplasmanda 90+6. dakikada attığı gol sayesinde kümede kalmayı başardı.



Almanya Bundesliga II play-out rövanş maçında Ingolstadt ile Nürnberg karşı karşıya geldi.

İlk maçı 2-0 kaybeden Ingolstadt, rövanşta 3-0 öne geçti. Dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde ise sahneye Nürnberg'ten Schleusener çıktı ve karşılaşma 3-1 bitti. Bu sonuçla birlikte Nürnberg ligde kaldı.

Nürnberg'de Fenerbahçe'den kiralanan Michael Frey, 79. dakikada oyuna girdi.