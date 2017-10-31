Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya atfedilen Söz Uçar'a ABD ve Avrupa'dan ödül

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve açlık grevine başlayan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile sosyolog Veli Saçılık’a atfen çekilen “Söz Uçar” adlı kısa film 8’inci Sınırlar Ötesi Balkanlar Film Festivali ve 5’inci Seattle Türk Filmleri Festivali’nden ödül ile döndü. Ekip vize krizi nedeniyle ödül törenine gidemiyor.

Balkanlar Film Festivali’nden ödülle döndü

Gazete Duvar’ın haberine göre; Söz Uçar’ın ilk gösterimi, dünyanın en köklü film festivallerinden olan 39. CINEMED Uluslararası Akdeniz Film Festivali’nde kapsamında Fransa’nın Montpellier kentinde gerçekleştirildi.

Belçika’nın Brüksel kentinde gerçekleşen 8. Sınırlar Ötesi Balkanlar Film Festivali’nde ise jürinin övgüsünü kazanan kısa film ‘Özel Mansiyon’ ödülü ile döndü.

Kasım ayı içerisinde İtalya’nın Torino kentinde gerçekleşen Divine Queer Film Festivali kapsamında açılış filmi olarak gösterilecek olan Söz Uçar, 10-12 Kasım tarihleri arasında Torino’da seyirciyle buluşacak.

Film ekibi vize krizi nedeniyle Amerika’ya gidemiyor

2-5 Kasım tarihleri arasında ABD’nin Seattle kentinde gerçekleşecek 5. Seattle Türk Filmleri Festivali’nde ‘En İyi Film’ ödülünü kazanan Söz Uçar’ın ekibi, ABD ve Türkiye arasındaki vize krizi nedeniyle ödül törenine ve gösterim sonrası gerçekleşecek söyleşiye katılamayacak.

Hikayesi Barış Bıçakçı’ya, yönetmenliği Tufan Taştan’a ait olan kısa filmde Serkan Keskin, Funda Eryiğit, Özgür Çevik, Ahmet Rıfat Şungar, Serdar Orçin ve Rıza Akın rol aldı.