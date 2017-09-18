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Politika

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, açlık grevinde 194’üncü günü geride bıraktı

Gülmen ve Özakça, 'personel yetersizliği ve provokasyon ihtimali' nedeniyle Ankara Adliyesi'ndeki duruşmaya getirilmemişti

18 Eylül 2017 12:45

Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) mesleklerinden ihraç edilmelerinin ardından "İşimi geri istiyorum’ talebiyle açlık grevine başlayan ve eylemin 74’ncü gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, 194’üncü günü geride bıraktı.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, 14 Eylül 2017 tarihinde Ankara Adliyesi'ndeki duruşmaya getirilmemişti.

Ankara Jandarma Komutanlığı'nın mahkemeye gönderdiği yazıda, 'personel yetersizliği ve provokasyon ihtimali' neden gösterilmişti.

Jandarmanın yazısında hem iki eğitimcinin kaçırılma ihtimalinin olduğu öne sürüldü hem de sağlık durumlarının mahkemeye getirilmeye uygun olmadığı belirtilmişti.

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından iki eğitimcinin mahkemeye getirilmemesine “Duruşmayı cezaevinde yapmak gibi hukuk dışı yöntem arayışına girmeyin! Bu duruşma cezaevinde değil; halkın gözlerinin önünde gerçekleşmelidir. Jandarmanın Nuriye ile Semih’i salona getirmesini sağlayın ve adil bir karar verin!” diyerek tepki göstermişti.

 

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