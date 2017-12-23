Nuriye Gülmen kaza geçirdi

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve "İşimi geri istiyorum" diyerek başlattığı açlık grevine 300’den fazla gündür devam eden Nuriye Gülmen evinde bir kaza geçirdi.

Twitter’dan yaptığı açıklamada, dün gece ufak bir kaza geçirdiğini belirten Gülmen, dengesini kaybederek yere düştüğünü söyledi. Ortopediste muayene olduğunu ve MR çektirdiğini kaydeden Gülmen, "Neyse ki bir şey çıkmadı. Bir süre misafirlerimi yatar vaziyette karşılayacağım” ifadelerini kullandı.