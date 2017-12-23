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Nuriye Gülmen kaza geçirdi

300 günden uzun süredir açlık grevinde olan Gülmen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

06 Ocak 2018 20:00

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve "İşimi geri istiyorum" diyerek başlattığı açlık grevine 300’den fazla gündür devam eden Nuriye Gülmen evinde bir kaza geçirdi. 

Twitter’dan yaptığı açıklamada, dün gece ufak bir kaza geçirdiğini belirten Gülmen, dengesini kaybederek yere düştüğünü söyledi. Ortopediste muayene olduğunu ve MR çektirdiğini kaydeden Gülmen, "Neyse ki bir şey çıkmadı. Bir süre misafirlerimi yatar vaziyette karşılayacağım” ifadelerini kullandı.

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nuriye gülmenkazaaçlık grevi
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