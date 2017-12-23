Gülmen ve Özakça'nın tutuklu avukatına cezaevinde 'Goriot Baba' yasağı

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işlerinden atıldıktan sonra açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın tutuklanan avukatlarından Engin Gökoğlu’na gönderilen, aralarında dünya klasiklerinden Fransız yazar Honore de Balzac’ın Goriot Baba ve Jack London’ın Martin Eden adlı kitaplarının da bulunduğu 9 yayını sakıncalı buldu.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Tekirdağ 2 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Gülmen ve Özakça’nın tutuklanan avukatlarından Engin Gökoğlu’na gönderilen, aralarında dünya klasiklerinden Goriot Baba ve Martin Eden adlı kitaplarının da aralarında bulunduğu 9 yayını sakıncalı buldu. Kitapların Gökoğlu’na verilmemesine karar veren yönetim, bunların depoda saklanmasına hükmetti.

Halkın Hukuk Bürosu’na bağlı avukatlara, Gülmen ve Özakça’nın yargılandığı davanın ilk duruşmasına iki gün kala İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararı doğrultusunda operasyon yapıldı. Bu kapsamda Engin Gökoğlu’nun arasında bulunduğu 16 avukat, 21 Eylül 2017’de tutuklandı. Tekirdağ T Tipi Cezaevi’ne konulan Engin Gökoğlu, gardiyanlar tarafından darp edildi ve kolu kırıldı. Gardiyanlar hakkında suç duyurusunda bulunan Gökoğlu, bu arada yakınlarından cezaevinde okuması için çeşitli kitaplar istedi.

Çeşitli kitapların gönderilmesinin ardından Tekirdağ T Tipi Cezaevi Eğitim Kurulu, Kurum Müdürü Ahmet Yıldız başkanlığında toplandı. Kurul; Mor İneğin Akıllısı, Goriot Baba, Havana Duruşması, Yarın Bizimdir Yoldaşlar (Manuel Tiago), Martin Eden, Gerilla Tanya (Nadiye Çobanoğlu), Savaş Anıları (Che Guevara), Leipzig Duruşması, Çimento adlı kitapların tutuklu avukat Engin Gökoğlu’na verilmemesine, yayınların ilgili adına depoda muhafaza edilmesine karar verdi. Karara karşı, Tekirdağ İnfaz Hâkimliği’ne itiraz yolu açık.

Dilekçe de yasak

Öte yandan Ankara’da avukatlık yapan Engin Gökoğlu, Ankara Barosu’na hitaben bir dilekçe yazdı. Dilekçede, takip ettiği yüzlerce dosya olduğu, tutuklu olması nedeniyle bu dosyaların işlerin aksamaması için Ankara Barosu’nca görevlendirilecek bir avukat tarafından takip edilmesi istendi. Ancak cezaevi yönetimi, baronun “resmi kurum” olmadığı gerekçesiyle dilekçeyi göndermedi. Gökoğlu’nun itirazı da Tekirdağ 1. İnfaz Hâkimliği tarafından reddedildi.