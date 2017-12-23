Demirtaş, açlık grevindeki Gülmen ve Özakça için türkü besteledi: Grup Yorum’un seslendirmesini isterdim

Bir yıldan uzun süredir Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, KHK ile işten çıkarılmalarının ardından önce oturma eylemi gerçekleştiren, ardından da açlık grevine başlayan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için bir şiir yazdığını duyurdu. “Aç Kaldık Özgürlüklere” isimli şiiri aynı zamanda da besteleyen Demirtaş, türküyü Grup Yorum’un seslendirmesini istediğini ifade etti.

"MHP uzun süredir AKP’nin bir komisyonu gibi çalışıyor"

Gazete Duvar’dan Özlem Akarsu Çelik’in sorularını, avukatları aracılığıyla mektupla yanıtlayan Demirtaş, AKP-MHP ittifakının kendileri için en uygun atmosferi yaratır yaratmaz erken seçime gideceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki ‘ittifakın’, "ilkesizliği, omurgasızlığı nedeniyle MHP’yi parti olmaktan çıkardığını ve MHP'nin uzun süredir AKP’nin müttefiki olmaktan çok, bir komisyonu gibi çalıştığını” savunan HDP Eş Genel Başkanı, "Bahçeli’nin MHP’si şu anda yüzde 3-4 civarında bir halk desteğine sahiptir. (Baraj düşürülse dahi) Yüzde 5’e bile düşse MHP barajı aşamayabilir” dedi.

"CHP, 'az sonra, pek yakında açıklıyoruz' gibi bir yolla kimseden hesap soramaz"

CHP’nin Man Adası belgeleriyle ilgili tavrını ise ‘irrite edici’ olarak nitelendiren Demirtaş, “'Az sonra, pek yakında açıklıyoruz' gibi bir yolla kimseden hesap soramazsın. Bu tarzla senin gerçek derdinin fakir fukaranın hakkını savunmak değil sırf Erdoğan’ı ve AKP’yi sıkıştırmak olduğu izlenimi doğar. Oysa bunu siyasi çıkar için değil,sadece halkın çıkarı için yaptığını hissettirebilirsen sonuçları farklı olur” diye konuştu.

"Türkiye Ortadoğu’nun en çok kaybeden ülkelerinden biri oldu maalesef”

"AKP hükümeti ve Erdoğan uzun süredir akılcı bir dış politikadan kopmuş durumdalar. Ekseni olmayan, hedefi netleşmemiş, stratejik plandan yoksun bir dış politika nedeniyle Türkiye Ortadoğu’nun en çok kaybeden ülkelerinden biri oldu maalesef” yorumunda bulunan Demirtaş, Türkiye’nin olası bir Afrin operasyonuyla ilgili de şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türkiye şu anda Afrin’e işgal amaçlı girmek yerine Rojava’yı ve oradaki (PYD dahil) güçleri nasıl Türkiye’nin müttefiki haline getirebilirim diye kafa yorabilse bu hepimiz açısından daha hayırlı sonuçlar doğurur. Rojava halkının yürüttüğü onurlu mücadeleye destek amacıyla Rus veya ABD askerleri yerine Türkiye’den asker gidebilseydi, ki çözüm süreci devam etse belki bu noktaya gelinebilecekti (Süleyman Şah Türbesi operasyonu bir başlangıçtı), hem Kürtler ve diğer halklar hem de Türkiye için en iyi sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Bence Afrin’e operasyon yerine bu alternatif gündemleşmelidir.”

Açlık grevindeki Gülmen ve Özakça’nın tutuklanmalarının da, haklarındaki tahliye ve beraat kararlarının da ‘tamamen politik’ olduğunu ifade eden HDP Genel Başkanı, iki eğitimcinin şahsında bütün açlık grevi eylemcileri için bestelediğini söylediği, “Aç Kaldık Özgürlüklere” isimli türküyü de paylaştı:

Sarılmaz yürek yarası

Derinde kanar durulmaz

Dur ben saram, dur ben ölem

Sevdaya günah yazılmaz

Sorulmaz gülüm sorulmaz

Ölüme koşan yorulmaz

Yaraların bende sızlar

Namerde merhem sorulmaz

Ay gecenin penceresi

Zındanda kördür açılmaz

Dur ben açam, dur ben ölem

Güzele ölüm yakışmaz

Sorulmaz gülüm sorulmaz

Ölüme koşan yorulmaz

Yaraların bende sızlar

Namerde merhem sorulmaz

"En çok kızlarımı özledim"

Cezaevinde en çok kızlarını özlediğini söyleyen Demirtaş’ın cezaevinden verdiği söyleşinin tamamını buradan okuyabilirsiniz.