AYM, Demirtaş’ın bireysel başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, bir yıldan uzun süredir Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Selahattin Demirtaş’ın bireysel başvurusunu reddetti.

Demirtaş’ın "Hakkında uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, tutuklamaya konu suçlamaların ifade özgürlüğü ve siyasi faaliyet kapsamındaki eylemlere ilişkin olması ve tutukluluk nedeniyle milletvekilliği görevini yerine getirememesi” gerekçesiyle haklarının ihlal edildiği yönünde yaptığı bireysel başvuruyu inceleyen AYM Genel Kurulu, "yakalama ve gözaltına almanın hukuka aykırı olduğu" iddiasını "başvuru yollarının tüketilmemesi", diğer iddiaları ise "açıkça dayanaktan yoksun olması" nedeniyle kabul edilemez buldu.

"AYM, bir yargı organından ziyade, yürütme organının bir parçası olduğunu teyit etmiştir”

AYM’nin Demirtaş kararını kişisel Twitter adresinden değerlendiren avukat Aslı Kazan, "Anayasa Mahkemesi bu kararla, bir yargı organından ziyade, yürütme organının bir parçası olduğunu teyit etmiştir” yorumunda bulundu.

Demirtaş’ın başvurusunu 6 Aralık'ta inceleyen Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, "Başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü uyarınca Genel Kurula sevki"ne karar vermişti.