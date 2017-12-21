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AYM, Demirtaş’ın bireysel başvurusunu reddetti

AYM Genel Kurulu, "yakalama ve gözaltına almanın hukuka aykırılığı" iddiasını "başvuru yollarının tüketilmemesi", diğerlerini ise "açıkça dayanaktan yoksun olması" nedeniyle kabul etmedi

21 Aralık 2017 19:22

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, bir yıldan uzun süredir Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Selahattin Demirtaş’ın bireysel başvurusunu reddetti.

Demirtaş’ın "Hakkında uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama  tedbirlerinin hukuki olmaması ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması,  tutuklamaya konu suçlamaların ifade özgürlüğü ve siyasi faaliyet kapsamındaki  eylemlere ilişkin olması ve tutukluluk nedeniyle milletvekilliği görevini yerine  getirememesi” gerekçesiyle haklarının ihlal edildiği yönünde yaptığı bireysel başvuruyu inceleyen AYM Genel Kurulu, "yakalama ve gözaltına almanın  hukuka aykırı olduğu" iddiasını "başvuru yollarının tüketilmemesi", diğer  iddiaları ise "açıkça dayanaktan yoksun olması" nedeniyle kabul edilemez buldu.

"AYM, bir yargı organından ziyade, yürütme organının bir parçası olduğunu teyit etmiştir”

AYM’nin Demirtaş kararını kişisel Twitter adresinden değerlendiren avukat Aslı Kazan, "Anayasa Mahkemesi bu kararla, bir yargı organından ziyade, yürütme organının bir parçası olduğunu teyit etmiştir” yorumunda bulundu.

Demirtaş’ın başvurusunu 6 Aralık'ta inceleyen Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü,  "Başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli  görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü uyarınca Genel Kurula sevki"ne karar vermişti. 

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