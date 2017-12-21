T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edirne'de tutuklu bulunan Demirtaş için "Silivri'de" diyen Ertuğrul Özkök özür diledi

"Arkadaş burası pek güvenli değil, iyisi mi sen yılbaşı için Dubai'ye git..."

21 Aralık 2017 05:15

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Beyoğlu Emniyet Müdürü İsmail Kılıç'ın Taksim'de yılbaşı kutlaması olmayacağını açıklamasının ardından tepki gösterdi. "Reina kapısındaki terörist amacına ulaştı" diyen Özkök,  yılbaşı kutlaması döneminin kapandığını belirterek "Anlayacağınız o gece Beyoğlu ölü... Esnaf sinek avlayacak..." dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Sayın müdür bu kafayla 15 Temmuz’da ne yapacağız" başlığıyla yayımlanan (21 Aralık 2017) yazısı şöyle:

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü çözümü buldu.

Beyoğlu’nda olay çıkmaması için bu yıl kutlamalar yapılmayacak...

***

Yani...

Yanisi şu... Reina kapısındaki terörist amacına ulaştı.

Yılbaşı kutlaması dönemi kapandı...

Anlayacağınız o gece Beyoğlu ölü... Esnaf sinek avlayacak...

***

İyi de arkadaş bu anlayışla, maçları nasıl yapacağız...

Bir başka terörist de senin ilçendeki Beşiktaş Stadı’nın kapısında patlatmadı mı o aşağılık bombayı...

***

Ya gelecek yıl 15 Temmuz anması? Onu nerede yapacağız...

Evde mi...

***

Bu ülkede cami kapısında da bomba patladı...

Ramazanda, bayramda mümine camiye gitme mi diyeceksin...

***

Arabaya binme trafik kazası olmasın...

Sokağa çıkma, topluluğa karışma teröristi tahrik etme...

AVM’ye gitme bomba patlamasın...

***

Bu ülkede hayat, eğlence, ticaret dursun...

Böylece terörist de amacına ulaşmış olsun...

***

İstanbul’a gelmek isteyene ne diyeceğiz...

“Arkadaş burası pek güvenli değil, iyisi mi sen yılbaşı için Dubai’ye git...”

Bunu mu diyeceğiz...

ETİKETLER

ertuğrul özkökhürriyetreinasaldırgantaksimyasakyılbaşıistanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24