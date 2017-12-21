Edirne'de tutuklu bulunan Demirtaş için "Silivri'de" diyen Ertuğrul Özkök özür diledi

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Beyoğlu Emniyet Müdürü İsmail Kılıç'ın Taksim'de yılbaşı kutlaması olmayacağını açıklamasının ardından tepki gösterdi. "Reina kapısındaki terörist amacına ulaştı" diyen Özkök, yılbaşı kutlaması döneminin kapandığını belirterek "Anlayacağınız o gece Beyoğlu ölü... Esnaf sinek avlayacak..." dedi.
Ertuğrul Özkök'ün "Sayın müdür bu kafayla 15 Temmuz’da ne yapacağız" başlığıyla yayımlanan (21 Aralık 2017) yazısı şöyle:
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü çözümü buldu.
Beyoğlu’nda olay çıkmaması için bu yıl kutlamalar yapılmayacak...
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Yani...
Yanisi şu... Reina kapısındaki terörist amacına ulaştı.
Yılbaşı kutlaması dönemi kapandı...
Anlayacağınız o gece Beyoğlu ölü... Esnaf sinek avlayacak...
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İyi de arkadaş bu anlayışla, maçları nasıl yapacağız...
Bir başka terörist de senin ilçendeki Beşiktaş Stadı’nın kapısında patlatmadı mı o aşağılık bombayı...
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Ya gelecek yıl 15 Temmuz anması? Onu nerede yapacağız...
Evde mi...
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Bu ülkede cami kapısında da bomba patladı...
Ramazanda, bayramda mümine camiye gitme mi diyeceksin...
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Arabaya binme trafik kazası olmasın...
Sokağa çıkma, topluluğa karışma teröristi tahrik etme...
AVM’ye gitme bomba patlamasın...
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Bu ülkede hayat, eğlence, ticaret dursun...
Böylece terörist de amacına ulaşmış olsun...
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İstanbul’a gelmek isteyene ne diyeceğiz...
“Arkadaş burası pek güvenli değil, iyisi mi sen yılbaşı için Dubai’ye git...”
Bunu mu diyeceğiz...