T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminde kimler oynayacak?

Bir Zamanlar Anadolu'da ile Cannes Film Festivali'nde Jüri Büyük Ödülü'nü kazanan Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminin oyuncuları belli oldu

29 Ocak 2013 09:17

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Kış Uykusu'nda Demet Akbağ, Haluk Bilginer ve Melisa Sözen'in yer alacağı öğrenildi.
 
Bir Zamanlar Anadolu'da ile Cannes Film Festivali'nde Jüri Büyük Ödülü'nü kazanan Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi belli oldu.

Adı Kış Uykusu olarak açıklanan projenin kadrosunda Demet Akbağ, Haluk Bilginer ve Melisa Sözen gibi isimler yer alacak.

Son filmi Hükümet Kadın'ın tanıtımı kapsamında konuşan Akbağ, Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi Kış Uykusu'nda Haluk Bilginer ve Melisa Sözen ile birlikte rol alacağını müjdeledi.

Şubat ayında Kapadokya’da çekilmesi planlanan filmin konusu hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

ETİKETLER

nuri bilge ceylankış uykusudemet akbağhaluk bilginermelisa sözen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24