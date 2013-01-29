Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminde kimler oynayacak?

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Kış Uykusu'nda Demet Akbağ, Haluk Bilginer ve Melisa Sözen'in yer alacağı öğrenildi.



Bir Zamanlar Anadolu'da ile Cannes Film Festivali'nde Jüri Büyük Ödülü'nü kazanan Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi belli oldu.

Adı Kış Uykusu olarak açıklanan projenin kadrosunda Demet Akbağ, Haluk Bilginer ve Melisa Sözen gibi isimler yer alacak.

Son filmi Hükümet Kadın'ın tanıtımı kapsamında konuşan Akbağ, Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi Kış Uykusu'nda Haluk Bilginer ve Melisa Sözen ile birlikte rol alacağını müjdeledi.

Şubat ayında Kapadokya’da çekilmesi planlanan filmin konusu hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.