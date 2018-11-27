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Kültür-Sanat

Nuri Bilge Ceylan'a tazminat davası

Yazar Polat Onat, Nuri Bilge Ceylan ile filmin yapımcısı Zeyno Film Yapım şirketine 40 bin liralık tazminat davası açtı

27 Kasım 2018 13:23

Yazar Polat Onat, dünyaca ünlü senarist ve yönetmen  Nuri Bilge Ceylan'a  “Su Katılmamış Taşralı” başlıklı edebi metnini izinsiz kullandığı gerekçesiyle 40 bin liralık tazminat davası açtı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada yazar, “Su Katılmamış Taşralı” başlıklı edebi metnini, Ceylan’ın “Ahlat Ağacı” adlı filminde izinsiz kullandığını ifade etti. Onat, Nuri Bilge Ceylan ile filmin yapımcısı Zeyno Film Yapım şirketine 40 bin liralık tazminat davası açtı.

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