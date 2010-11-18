Nuri Bilge Ceylan'a hırsız şoku

T24- Ünlü yönetmenden bu kez film değil gerçek bir hikâye! Mayıs Sıkıntısı, Üç Maymun gibi filmlerin Altın Palmiye ödüllü yönetmeni Nuri Bilge Ceylan’ın, VIP minibüsüne hırsız girdi.





Komşuları polise haber verdi





Mayıs Sıkıntısı, İklimler, Üç Maymun gibi filmleriyle dünyada ses getiren, 2008’de En İyi Yönetmen dalında Altın Palmiye kazanan Nuri Bilge Ceylan’ın Cihangir’deki evinin önünde park halinde duran VIP minibüsüne geçen hafta sonu hırsız girdi. Hırsızın minibüsün camını kırmasıyla çıkan ses üzerine Ceylan’ın komşuları hemen polisi aradı...





Hırsız suçunu inkar etti





T.Ö. adlı zanlı kaçmaya başladı. Cihangir sokaklarında yaşanan kısa bir kovalamacanın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği Ekipleri hırsızı kıskıvrak yakaladı. Hırsızlığa teşebbüs suçundan adliyeye sevk edilen T.Ö.’nün ifadesinde suçunu inkâr ettiği ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.





(Engin Belli - Habertürk gazetesi)





