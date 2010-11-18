T24 LogoT24 Logo
Magazin

Nuri Bilge Ceylan'a hırsız şoku

Ünlü yönetmenden bu kez film değil gerçek bir hikâye! Nuri Bilge Ceylan’ın, VIP minibüsüne hırsız girdi.

18 Kasım 2010 02:00

T24-  Ünlü yönetmenden bu kez film değil gerçek bir hikâye! Mayıs Sıkıntısı, Üç Maymun gibi filmlerin Altın Palmiye ödüllü yönetmeni Nuri Bilge Ceylan’ın, VIP minibüsüne hırsız girdi.


Komşuları polise haber verdi


Mayıs Sıkıntısı, İklimler, Üç Maymun gibi filmleriyle dünyada ses getiren, 2008’de En İyi Yönetmen dalında Altın Palmiye kazanan Nuri Bilge Ceylan’ın Cihangir’deki evinin önünde park halinde duran VIP minibüsüne geçen hafta sonu hırsız girdi. Hırsızın minibüsün camını kırmasıyla çıkan ses üzerine Ceylan’ın komşuları hemen polisi aradı...


Hırsız suçunu inkar etti


T.Ö. adlı zanlı kaçmaya başladı. Cihangir sokaklarında yaşanan kısa bir kovalamacanın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği Ekipleri hırsızı kıskıvrak yakaladı. Hırsızlığa teşebbüs suçundan adliyeye sevk edilen T.Ö.’nün ifadesinde suçunu inkâr ettiği ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.


(Engin Belli - Habertürk gazetesi)


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24