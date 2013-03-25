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Kültür-Sanat

Nuri Bilge Ceylan'a 450 bin Euro'luk destek

Nuri Bilge Ceylan, yeni filmi Kış Uykusu ile Eurimages'tan Türkiye'nin bugüne kadar aldığı en yüksek desteği aldı

25 Mart 2013 15:46

Avrupa Konseyi'ne bağlı Avrupa Görsel-İşitsel Eserler Destek Fonu Eurimages, Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Kış Uykusu'na 450 bin Euro destek verdi.

Nuri Bilge Ceylan'ın Türkiye-Fransa-Almanya ortak yapımı olan yeni filmi, bu rakamla Eurimages'ten Türkiye'nin bugüne kadar aldığı en yüksek desteği almış oldu.

Uzak, Üç Maymun, Bir Zamanlar Anadolu'da filmlerinin ünlü yönetmeni Nuri Bilge Ceylan, yeni filmi için çalışmalara başladı. Kadrosunda Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Melisa Sözen gibi isimlerin yer aldığı filmin 2013 yılında vizyona gireceği belirtilirken, Avrupa Konseyi tarafından 1989 yılında Avrupa sinemasını geliştirmek için kurulan Eurimages, Kış Uykusu filmine destek verme kararı aldı.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Eurimages, Almanya'da yaptığı toplantıda toplamda 13 projeye destek olma kararını açıklarken bu projeler arasında yer alan Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kış Uykusu' filmine, 450 bin Euro destek vermeye karar verdi.

Nuri Bilge Ceylan, 64. Cannes Film Festivali'nde, Bir Zamanlar Anadolu'da filmiyle Jüri Büyük Ödülü'nü almıştı.

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