Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz'ın ödül almasını engelledi mi?

Altın Koza sona erdi ama tartışmalar ve ödül dağılımına ilişkin iddialar devam ediyor. Kulislerde, ödüllerde Nuri Bilge Ceylan’ın etkisi olduğu, jüri koltuğunda oturan yapımcı Zeynep Özbatur Atakan'ın, Ceylan’ın sevmediği yönetmenlere ödül verilmesini engellediği konuşuluyor.

Gülbahar Karakuş imzasıyla Hürriyet'te yayımlanan habere göre, 19. Adana Altın Koza Film Festivali’nde dağıtılan ödüller, sinema dünyasını karıştırdı. Ödül alanlar ve alamayanlarla ilgili tartışmalar devam ederken, ilginç bir iddia ortaya atıldı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın da dünkü köşe yazısına taşıdığı iddiaya göre festivalin jürisinde yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın etkisi vardı. Bu yüzden Ceylan’ın sevmediği iki meslektaşı; Zeki Demirkubuz ve Yeşim Ustaoğlu ödül alamadı. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bu yıl, yapımcı Zeynep Atakan da jüri koltuğuna oturdu. Kulislerde konuşulanlara göre sonuçları etkileyen de işte bu isimdi. Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerinin yapımcılığını üstlenen Atakan’ın jüri kararlarında etkisi büyük oldu, “Yeraltı” filmiyle yarışan Demirkubuz ile “Araf”ın yönetmeni Ustaoğlu beklediği ödülleri kazanamadı.

'Artık festivallere katılmam'

Sonuçlara tepki gösteren Zeki Demirkubuz, jüriyi ağır bir dille eleştirdi. Ünlü yönetmen, Twitter sayfasına yazdığı mesajla bundan böyle Türkiye’de yapılan film festivallerine katılmayacağını açıkladı: “Bu filmleri kendileri jürilik yapsın diye çektiğimi zanneden gerzeklerden çok sıkıldım artık. Bundan sonra Türk festivallerinde yarışmak yok.”

İki yönetmen neden kavgalı?

Nuri Bilge Ceylan’ın “Üç Maymun” filmini Zeki Demirkubuz’un fikrinden hareketle çektiği, “Uzak”ın da Demirkubuz’un Ceylan’a sekans sekans anlattığı bir film projesi olduğu yönünde dedikodular daha önce yazılmıştı. İki yönetmenin arası bu yüzden uzun zamandır açık. Demirkubuz’un da “Yeraltı” filmindeki ödüllü roman yazarı karakteriyle Ceylan’a gönderme yaptığı söyleniyor.

'Gündemimizde bile yoktu'

Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda jüri üyeliği yapan Hasan Saltık, tartışmalar üzerine “Yeraltı” filminin jürinin gündeminde dahi olmadığını açıkladı: “Zeki Demirkubuz, bizim arkadaşımız ama ‘Yeraltı’ filmi jürinin gündeminde bile değildi. Film hakkında tartışılmadı bile. Bizden filmleri seçmemizi istediler, herkes kendi seçimini yaptı. Jürinin gündeminde ‘Babamın Sesi’ ve ‘Gözetleme Kulesi’ filmleri vardı.” Saltık, Nuri Bilge Ceylan’ın yapımcısı Zeynep Özbatur’un jüriyi etkilediği iddiası için de şunları söyledi: “Bu iddiayı duyunca inanın güldüm. Jüriyi etkilemek gibi bir durum söz konusu değil.”