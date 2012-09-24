Demirkubuz: Artık Türk festivallerine katılmayacağım, gerzeklerden sıkıldım

Yönetmen Zeki Demirkubuz’un festivalde yarışan "Yeraltı” filminin beklendiği ödülleri alamaması üzerine Twitter 'de yazdığı bir mesajla eleştirdi. Festivalin jürisini ağır bir dille eleştiren Demirkubuz, bir daha Türk festivallerine katılamayacağını da kendi hesabından açıkladı.

Demirkubuz tweet’inde, “Bu filmleri kendileri jürilik yapsın diye çektiğimi zanneden gerzeklerden çok sıkıldım artık. Bundan sonra Türk festivallerinde yarışmak yok.” dedi.

Festivalden iki ödülle döndü

Zeki Demirkubuz imzalı Yeraltı filmi oyuncularından Nihal Yalçın ‘Yardımcı Kadın Oyuncu’, Engin Günaydın ise ‘En İyi Erkek Oyuncu’ kategorisinden ödül kazandılar.



Nefret ettiği eski arkadaşlarının akşam yemeğine kendisini zorla davet ettiren Muharrem’in, bu yemek ile birlikte başlayan didişmeleri, ego gösterileri sonucu eski defterlerin açılması ile utanç dolu hesaplaşmalarla karşı karşıya kalmasını konu alan Yeraltı, bireyin varoluşsal sorunlarını irdeliyor.