Nuri Bilge Ceylan yeni filminde başrol için Hazar Ergüçlü'yü seçti

Altın Palmiyeli ödüllü Nuri Bilge Ceylan, yeni filminde başrol oynaması için Hazar Ergüçlü ile anlaştı.

'Yüksek Sosyete' dizisiyle adından söz ettiren 24 yaşındaki Kıbrıslı oyuncu, Ceylan'ın sekizinci uzun metraj filminde başrolde yer alacak.

Ergüçlü'nün oyunculuk geçmişi

Derviş Zaim'in yönettiği ‘Gölgeler ve Suretler’ adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atan Ergüçlü, 2011 yılından itibaren Kıvanç Tatlıtuğ ve Buğra Gülsoy’un başrolde yer aldığı ‘Kuzey Güney’ adlı dizide canlandırdığı Simay karakteri ile televizyonda görünmeye başladı.

Daha sonra ‘Medcezir’ dizisinde Eylül adlı karakteri canlandırdı.

Oyuncu, şimdilerde Engin Öztürk’le birlikte Star TV’nin sevilen dizisi ‘Yüksek Sosyete’de rol alıyor.