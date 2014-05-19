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Kültür-Sanat

Nuri Bilge Ceylan: Türk aydını kendini tanımada kara cahil

Nuri Bilge Ceylan Türk aydınını genelleyemeyeceğini, fakat çevresinde gördüğü bazı özelliklerin filmde yer bulduğunu söyledi

19 Mayıs 2014 14:59

Yaptığı filmlerle Avrupa'da adından sıkça söz ettiren yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Türk aydınları için, başkaları hakkında epey gelişmiş sezgileri ve bilgileri olmasına rağmen, kendilerini tanımak konusunda şaşırtıcı derecede kara cahil olduklarını belirtti.

Nuri Bilge Ceylan’ın 67. Cannes Film Festivali kapsamında Altın Palmiye adayı filmi Kış Uykusu, Haluk Bilginer’in canlandırdığı Aydın karakteri ile ‘Türk aydını’ kavramına dair eleştiriler getirdi.

Filmin yönetmeni Ceylan, Hürriyet gazetesinden Cansu Çamlıbel’e verdiği röportajda Türk aydınını genelleyemeyeceğini; fakat çevresinde gördüğü bazı özelliklerin filmde yer bulduğunu söyledi.

Ceylan, Türk aydını için başkaları hakkında epey gelişmiş sezgileri ve bilgileri olmasına rağmen, kendilerini tanımak konusunda şaşırtıcı derecede kara cahil olduklarını belirtti.

Ceylan’ın şunları söyledi:

Bıçak kemiğe dayandığında kendini kandırma yeteneklerinin son derece gelişmiş ve kıvrak olduğunu, yaptıkları hemen her şeyi bir takım erdemlerle süsleme eğilimlerini söyleyebilirim. Vicdan, ahlak gibi temel kavramları çok fazla kullanmaları ve bunu sürekli kendilerini temize çıkartmak için yapmaları. Kendini korumak için harcanan enerjinin yarısı kendini tanımak ve gerektiğinde gerçekle yüzleşmek için harcansa aslında çok daha büyük yüklerden kurtulunacak.”

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