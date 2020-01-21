Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminin adı belli oldu

Nuri Bilge Ceylan’ın yeni bir film çekimine başladığı açıklandı. Filmin adının 'Kuru Otlar Üstüne' olduğu dışında bir bilgi paylaşılmadı.

Ntv'de yer alan habere göre, 12 Punto TRT Senaryo Günleri’nde bu yıl itibariyle her yıl Türkiye sinemasının ustalarından birine “Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü” verilecek. Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü’nün ilki bu yıl Nuri Bilge Ceylan’a verilecek. TRT 12 Punto, sosyal medya hesabından yayınladığı bir gönderide Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filminin isminin Kuru Otlar Üstüne olduğunu açıkladı.

Kuru Otlar Üstüne filminin oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi ise açıklanmadı.

Kış Uykusu isimli filmiyle 2014 yılında 67. Cannes Film Festivali'nde büyük ödül olan Altın Palmiye'ye layık görüldü. Böylece Yılmaz Güney'in Yol filminin ardından ikinci kez bir Türk filmi bu ödülü kazanmış oldu.

En son Gökhan Tiryaki’nin görüntü yönetmenliğini üstlendiği, 71. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan ancak ödül alamayan, Ahlat Ağacı filmiyle izleyici karşısına çıkmıştı. Ceylan, geçtiğimiz yılın sonunda İklimler, Bir Zamanlar Anadolu’da ve Kış Uykusu filmlerinde birlikte çalıştığı yapımcı Zeynep Atakan‘la yollarını ayırdı.