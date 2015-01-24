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Yaşam

Nuri Alço'nun acı günü

Öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra Ali Osman Yüksel, götürüldüğü Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi

24 Ocak 2015 17:14

Sinema sanatçısı Nuri Alço'nun ağabeyi 65 yaşındaki Ali Osman Yüksel, Eskişehir'de vefat etti. Alço ağabeyinin Eskişehir'deki cenaze törenine katıldı.

Eskişehir'de oturan Ali Osman Yüksel, kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Evli 3 çocuk babası Yüksel için merkez Odunpazarı ilçesindeki Aladdin Camisi'nde öğleyin tören düzenlendi. Cenaze törenine Ali Osman Yüksel'in kardeşi sinema sanatçısı Nuri Alço, yakınları, Eskişehirspor'un eski kulüp başkanı Halil Ünal ile çok sayıda kişi katıldı.

Öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra Ali Osman Yüksel, götürüldüğü Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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