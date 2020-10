Yeşilçam'ın kötü karakter Nuri Alço, "Rol icabı Türkiye'nin en güzel kadınlarıyla seviştim ama hiçbirine yan gözle bakmadım" dedi.

Posta'da yer alan röportaja göre, artık dizi ve sinemada görünmemesinin kendi tercihi olduğunu söyleyen Alço, "Sağlığım da görselliğim de yerinde. Her türlü aktörlük yeteneğine sahibim. Bize her filmde bir sürü rol var ama maalesef genç nesil, Yeşilçam sanatçılarına karşı garip bir tepki içinde. Neden cephe almış durumdalar bilemiyorum. Yeşilçamlı sadece ben değil, bütün oyunculara karşı aynı tavırdalar. Yeşilçam’dan oyunculara yer verildiği takdirde her şey daha güzel olacak" dedi.

"Oyunculukla ilgileri yok, her projede aynı gıcık tipleri oynatıyorlar"

Televizyonda görünen oyuncuların da yunculuklarını eleştiren Alç, "Gördüğüm gençlerin oyunculukla ilgisi yok. Her projede aynı gıcık tipleri oynatıyorlar" diye konuştu.

"Recep İvedik'in neresi komik?"

"Recep İvedik'in neresi komik? İlkokula giden bir çocuk bu filmi izlese tek öğrendiği böğürerek tükürmek olur" diyen Alço, şunları kaydetti:

"Bizim filmler samimi ve gerçekçiydi. Hadi bana bir tane Hulusi Kentmen bulup da gösterin. Ne güzel aile filmleri yapıldı. İnsanlar bugün hâlâ Kemal Sunal filmleri izliyor."

"Rol icabı Türkiye’nin en güzel kadınlarıyla seviştim ama hiçbirine yan gözle bakmadım"

Şimdiki zamanla Yeşilçam'ı karşılaştıran Alço, şöyle konuştu:

"Daldan dala konan, sürekli çift değiştiren sanatçılar değildik bizler. Yeşilçam topluma yaşamıyla da örnektir. Bu aile kavramı ve saygı hiçbir zaman bozulmadı. Rol icabı Türkiye’nin en güzel kadınlarıyla seviştim ama hiçbirine yan gözle bakmadım."

Ozan Güven tepkisi: Saçma sapan bir ün sırtına yüklenirse kadınlara da böyle adice davranırlar

Alço, Oyuncu Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şidet uygulamasıyla ilgili de, "Bu kadar para kazanırsa bu gibi insanlar, saçma sapan bir ün sırtına yüklenirse kadınlara da böyle sıradan ve adice davranırlar" dedi.