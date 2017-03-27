Oyuncu Fikret Hakan'la 'Yılanların Öcü' filminde başrolü paylaşan, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' ve 'Maden' gibi ünlü filmlerde rol alan Nurhan Nur hayatını kaybetti.

1930 yılında Elazığ'da doğan Nurhan Nur, 20 günlük bebekken İstanbul'a geldi. Emekli albay babası Arif Gençsüer, annesi ev hanımı Hikmet Hanım'ın en küçük çocukları olan Nurhan Nur Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde Şark Süslemeleri Bölümünü bitirdi.

1947 yılında Faruk Genç'in yönettiği And Film'in ‘‘Nam-ı diğer Parmaksız Salih’’ filmiyle sinemaya geçti. 53 yıllık sanat yaşamı boyunca 85'i aşkın filmde rol alan Nur, Şimal Yıldızı, Düşman Yolları Kesti, Yılanların Öcü gibi filmlerle sinemaseverlerin gönlünde taht kurdu. Ayrıca tiyatrolarda da rol aldı, TV dizilerinde oynadı. 1952 yılında rejisör Atıf Yılmaz'la evlendi, 1956 yılında kızı Kezban dünyaya geldi. 1962 yılında Atıf Yılmaz'dan boşandı.

1964-69 yıllarında Salih Güney, Tuncel Kurtiz, Muzaffer Tema, Gülbin Eray gibi oyuncularla İstanbul Beyoğlu'daki Gen-Ar Tiyatrosu’nda “Kaplan”, “Aşk Zinciri” oyunlarında oynadı.

Ünlü sanatçının cenazesi, yarın (28 Mart Salı) Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.