Nurhak’ta, halkın karşı olduğu HES projesine "ÇED olumlu" kararı; "İlçemizi yok edecek"

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde ikinci hidroelektrik santrali (HES) için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu ‘olumlu’ çıktı.

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç’ın haberine göre Zifana Enerji Üretim A.Ş.’nin Göksu Deresi ve kollarına kurmayı planladığı Bulgurdere ve Ayranpınar HES projesi için ‘ÇED olumlu’ kararı verildi.

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, bir HES varken, bir tane daha yapılmasını halkın istemediğini belirterek karara “Tarım alanları olduğu halde neden yokmuş gibi karar veriliyor?” diye tepki gösterdi.

Bozan, "Aynı bölgede farklı noktada daha önce yapılmaması yönünde verilen mahkeme kararını neden şirket sahibinin istediği şekilde çıkartıyorlar? Bölgede tarihsel kalıntılar da var. Yeni bir HES ilçemizi yok edecektir" dedi.

Belediye başkanı, karara karşı yasal işlem başlattıklarını belirterek bu projeyi yaptırmamak için gerekli tüm mücadele yöntemlerini kullanarak yaptırmayacaklarını, halkın yaşam alanlarını koruyacaklarını dile getirdi.