Hayat tadında bir roman; Zambak Kokulu Yalnızlık

Bir sabah telefonunuz çalsa ve bir kadın, bir gece önce eşinizle ya da sevgilinizle seviştiğini söylese ne cevap verirsiniz? Daha da ötesi, eşinizi ya da sevgilinizi bir kadınla sarmaş dolaş yürürken görseniz nasıl tepki verirsiniz? “Eşimin, sevgilimin başka kadınlara gitmesi, gitmemesi önemli değil, eve gelmesi önemli. Nereden, kimin yanından, hangi kadının koynundan gelirse gelsin, yeter ki gelsin” diyebilir misiniz?

Nurgün Erdinç, önümüzdeki hafta çıkacak olan yeni romanı Zambak Kokulu Yalnızlık’ta bu sorulara cevap veriyor. Bir ailenin içinde ve çevresinde gelişen olayları konu aldığı kitabında acıları, sevinçleri; ihanetleri, aşkları; aydınlıkları, karanlıkları akıcı bir üslupla anlatıyor.

Sedef kabuklarının içinde gizli inci taneleri

Dünyada ve Türkiye’de doğan her 88 çocuktan biri otizmli olduğu halde çoğu kişi tarafından tam anlamıyla bilinmeyen otizme dikkat çekmek amacıyla Nurgün Erdinç, Zambak Kokulu Yalnızlık’ta Mert adında, otizmli bir karaktere de yer veriyor.

Erdinç, kitabının önsözünde şöyle diyor: “Sedef kabuklarının içinde gizli inci taneleri gibiler otizmliler... Değerlerinin anlaşılabilmesi için kabuklarını aralamalarına yardımcı olmalıyız. Bu romanı o yardımda karınca kararınca payım bulunması amacıyla yazdım.”

Erdinç, otizmlilerle empati kurabilmek, otizmli karakteri içine sinecek şekilde okuyucuya yansıtabilmek için iki yılı aşkın süre boyunca onlarca kitap, yüzlerce sayfa doküman okuduğunu; otizmlilerle bir arada bulunduğunu; terapilerini izlediğini; otizmli çocukları olan ebeveynlerle, konunun uzmanlarıyla görüştüğünü belirtiyor.

Romandaki belli başlı karakterler

Romanda Mert dışında şu karakterler öne çıkıyor:

Ailesinin tüm ilgisinin, sevgisinin kardeşinde toplandığına inanan, yabancı kollarda ilgi, yanlış kalplerde sevgi arayan abla…

Acılarıyla yüzleşmekten kaçan, kadından kadına koşan, her kadında biraz daha yalnızlaşan baba…

Acılara, aldatılmalara rağmen ailesini ayakta tutmaya çabalayan anne…

Bu dört kişilik ailenin yaşadıklarının yanı sıra gelişen bir polisiye olay romana heyecan katıyor ve polisiye olayın aileyle kesişmesi üzerine heyecan doruğa tırmanıyor.

Erdinç’in diğer romanları

Nurgün Erdinç’in Zambak Kokulu Yalnızlık’ın yanı sıra Aşk Kusura Bakmaz, Bazen Erkek de Sever, Kan Kırmızı İhanet ve Tanrı ile Buluşmak adlarında dört romanı daha bulunuyor.