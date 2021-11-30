Nurgül Yeşilçay yeni diziyle ekranlara dönüyor

Nurgül Yeşilçay, "Son Nefesime Kadar" dizisiyle ekranlara dönüyor. Yeşilçay'a dizide Emre Kınay ve Baran Bölükbaşı eşlik edecek.

Son olarak temmuz ayında final yapan "Kefaret" dizisiyle izleyicilerle buluşan Nurgül Yeşilçay'ın başrolünde yer alacağı yeni dizisi "Son Nefesime Kadar"ın hazırlıkları devam ediyor. Fox Tv'de izleyicilerle buluşacak olan dizi, özel hayatındaki sorunlarla başa çıkmaya çalışan bir polisin hikâyesini anlatacak.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nurgül Yeşilçay’ı bir polis karakterinde yer alacağı dizide Yeşilçay'ın partnerini oyuncu Emre Kınay canlandıracak. Pastel Film imzalı dizide Yeşilçay'ın oğluna ise oyuncu Baran Bölükbaşı hayat verecek.

Deniz Dikilitaş'ın yönetmen koltuğunda oturacağı, Hatice Meryem'in ise yazdığı "Son Nefesime Kadar" için oyuncu arayışlarına devam ediliyor. Dizi için görüşülen isimlerde birinin de İpek Filiz Yazıcı olduğu belirtildi.