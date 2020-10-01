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Nurgül Yeşilçay evlilik planını erteledi: Halaysız düğün istemiyorum

01 Ekim 2020 16:21

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile evlilik tarihi merak edilen Yeşilçay, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

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