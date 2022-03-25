Nurgül Yeşilçay bir kase çorbaya ödediği ücrete isyan etti: Uçmuş bunlar

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay FOX TV ekranlarında yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisinin final yapmasıyla soluğu Bodrum'da aldı.

Yemek yemek için bir mekana giden oyuncu, bir kase çorba istedi. Günlük hayatından kareleri sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, bir kase çorbanın 132 TL olduğunu öğrenince yaptığı paylaşımla sitem etti. Instagram hesabından çorbanın fotoğrafını paylaşan Yeşilçay, "Ay öyle bir yerdeyiz ki of çok iyi. Çorba ölmeden önce. Ay fiyatını yazmayı unutmuşum 132 TL. Uçmuş bunlar ya" notunu yazdı.