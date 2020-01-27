Nurgül Sedef'in şiir kitabı "Şer" okurla buluştu

Yakın Yayınları Nurgül Sedef'in "Şer" kitabını okurla buluşturdu. Sedef kitapta; hayat, varlık ve tanrıdan oluşan bir şer üçgeni saptayıp bunun üzerinde yoğunlaşıyor.

Enver Topaloğlu, Gazete Duvar'da yer alan yazısında Sedef'in kitabı hakkında "Nurgül Sedef’in kitabı bizi, yazmaya ara vermenin şiirde karşılığının ne olacağı gibi, bunun şiire etkisi, yansıması, kaybı ve kazancı üzerine de düşündürdü. Açık söyleyelim, Sedef şiire ara vermekle, yazmayı dondurmakla (oluşturduğu izlenim öyle) ya da şiiri zaman içinde bir süreliğine de olsa geri plana atmakla hiç de iyi bir tercih yapmamış. O nedenle diyebiliriz ki Şer‘deki şiirler okuru pekâlâ hayıflandırabilir. Hatta Sedef, şimdiye kadar daha çok yazmadığı, daha çok yayımlamadığı ve şiirden, paylaşımdan uzak kaldığı için okurlarında gönül kırgınlığına bile neden olabilir" değerlendirmesi yaptı.

Topaloğlu'nun değerlendirmesinin devamı şöyle:

"Bu arada, Nurgül Sedef’in kitapta yer alan şiirlerinin temel sorunsalına ilişkin yorumumuzu da özetleyerek kaydedelim. Sedef hayat, varlık ve tanrıdan oluşan bir şer üçgeni saptayıp bunun üzerinde yoğunlaşıyor gibi.

Şer, birçok din ve kültürde kötü davranış, düşünce, bencillik ve fenalık olarak tanımlanır. Felsefesel yöndense şer, özellikle teoloji için önemli bir paradoksal sorun oluşturur. 'Tanrı kadirdir, tanrı mutlak bir şekilde iyidir ve şer vardır' önermesini kabul eden teolojik bakış açısı için paradoks şöyle ifade edilir: Şer mevcutsa, tanrının ya şerri yok etmeye gücü yetmiyordur; bu durumda kadir sıfatı inkâr edilmiş olur ya da şerri yok etmek istemiyordur; bu durumda da iyiliği inkâr edilmiş olur.

Bazen bir sözcüğü bilerek ya da bilmeden seçerken aslında seçtiğimiz sadece bir sözcük değildir. Seçimlerimiz bizi aynı zamanda taraf da yapar."