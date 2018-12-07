Nurettin Yıldız'ın kitaplarını dağıtan İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne atama

Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürü olduğu dönemde, “Kadınlar dayak yiyorsa şükretsin”, “6 yaşında çocukla evlenilebilir” gibi tepki çeken ifadeler kullanan Nurettin Yıldız’ın kitaplarını öğrencilere dağıtan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ın, geçen ay Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ‘Arş’ın Gölgesindeki Genç’ ve ‘Hayat Rehberi Sohbetleri’ kitaplarını okullarda çocuklara dağıtmasının ardından büyük tepki çeken Yılmaz'ın görevden alınması yönünde çağrıda bulunulmuştu.

TIKLAYIN - Erdoğan'ın açıklamasından sonra mesajlarını silmişti; milli eğitim müdürü, Nurettin Yıldız'ın kitaplarını dağıtmış

Sosyal medyada Yıldız'ı savundu

Tüm tepkilere rağmen görevden alınmayan Yılmaz, Twitter hesabından Yıldız’ın itibarsızlaştırıldığını iddia ederek, “Şeytan bu kez profesörlerini devreye soktu. Ömrünü İslam’a hizmete adamış Nurettin Yıldız Hocamızı itibarsızlaştırmak için çırpınıp durmaktalar. Altın paslanmaz. Altına çamur atmakla kıymeti düşmez. Hak gelecek ve batıl yok olacak. Bize düşen Allah için çok ama çok çalışmaktır” paylaşımında bulunmuştu.

Milli Eğitim Müdürü'ne 'görevden alınsın' çağrısı

CHP’li Ali Şeker geçtiğimiz Mart ayında, Yılmaz hakkında soru önergesi vermişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da, geçen ekim ayında Yılmaz’ın görevden alınmaması üzerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a tepki göstererek, görevden alınması çağrısında bulunmuştu.