Erdoğan'ın açıklamasından sonra mesajlarını silmişti; milli eğitim müdürü, Nurettin Yıldız'ın kitaplarını dağıtmış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "6 yaşında çocukla evlenilebilir, kocalarından dayak yiyen kadınlar şükretsin" diyen Nurettin Yıldız'a tepki göstermesi sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı mesajları silen İstanbul Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürü Cemal'ın ilçedeki okullarda Yıldız'ın kitabını dağıttırdığı öğrenildi. Yılmaz'ın dağıttırdığı kitapta 'kadın düşmanı' ve 'cihadı öven' ifadeler bulunuyor.

"6yaşında çocukla evlenilebilir, kocalarından dayak yiyen kadınlar şükretsin" diyen Nurettin Yıldız'a AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da tepki göstermişti. Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Nurettin Yıldız'a sahip çıkmış ve sosyal medya hesabından "şeytan bu kez profesörlerini devreye soktu" ifadesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı'nın tepkiler üzerine hesabını kapatan Milli Eğitim Müdürünün Nurettin Yıldız'ın 'Arş'ın Gölgesindeki Genç' ve 'Hayat Rehberi Sohbetleri' adlı kitaplarını okullarda dağıttırıldığı ortaya çıktı.

Nurettin Yıldız'ın kitaplarını okullarda dağıttırmış

Toplumsal.com.tr'den Baran Furkan Gül'ün haberine göre, Yaptığı gerici açıklamalarla son günlerde gündemden düşmeyen Nurettin Yıldız'ın 'Arş'ın Gölgesindeki Genç' ve 'Hayat Rehberi Sohbetleri' isimli kitapları, Cemal Yılmaz tarafından Küçükçekmece ilçesindeki okullara dağıttırıldığı ortaya çıktı.

Nurettin Yıldız'ın çocuklara dağıtılan 'Hayat Rehberi Sohbetleri' isimli kitabında, ''Bir vakıf kurduğumuzda orası erkeklerle kadınların birbirine karıştığı yer haline gelmeye başlarsa tez elden kapısına kilit vurmak lazımdır.'' gibi skandal ifadeler yer alıyor.

''Çoçuklara cihat propagandası"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz tarafından çocuklara dağıtılan Nurettin Yıldız'ın bir diğer kitabı 'Arş'ın Gölgesindeki Genç' isimli kitabında ise ''Karada, denizde, havada, her yerde; Allah'ın rızası peşinde koştuğumuz her yerde cihat etmeye mecburuz'' ifadeleri geçiyor. Kitapta, ''Kadın; doğuramadığı, eş olamadığı her dakikayı zararla kapatıyor'' gibi skandal ifadelere de yer verilmiş. Çocuklara dağıtılan aynı kitapta Nurettin Yıldız, kız çocuklarının tarifini yapmış

İşte o kitaplar ve içerikleri;