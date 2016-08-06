Nurettin Veren: Gülen'le beraber FEM Dershanesi Genel Müdürü'nü falakaya yatırdık

Bir dönem Fethullah Gülen cemaatinin önde gelen isimlerinden olan Nurettin Veren, “Fethullah Gülen'le beraber FEM Dershanesi Genel Müdürü'nü falakaya yatırdık” dedi.

CNN Türk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla ekrana gelen Türkiye'nin Gündemi programına, Fethullah Gülen'in bir dönem sağ kolu olarak bilinen Yeni Akit yazarı Nurettin Veren konuk oldu.

Cemaat yapılanması hakkında açıklamalarda bulunan Nurettin Veren, Fethullah Gülen ile birlikte geçirdiği zamanlarda Gülen'in çocukları dövdüğünü ve kızdığı isimleri falakaya yatırdığını iddia etti.

14 Ağustos'ta Gülen'in siber saldırı yapacağını ileri süren Veren, Gülen'in kendi yetiştirdiği elemanlarının dünyanın en kritik kuruluşlarında çalıştığını söyledi. Veren, bilgileri kendi öğrencilerine verdiklerini de ileri sürdü.

"Deşifre olan imamın yerine hemen biri geliyor"

Veren yaptığı açıklamada "Şuanda Cemaatin süzgecinden geçerek oralara (TSK) gelmiş yüzde 85 oranında asker var. Ben bunu 2005'te dile getirdim. Buralara eleman devşiren imamlar var. Bunlar deşifre olunca hemen başka imamlar geliyor ve o boşluk böyle doluyor" diye konuştu.

"Gülen birilerinin beynini yıkarken birileri de onun beynini yıkıyor"

Gülen'in ilaç aldığını ve bu ilacın bir tanesinin vücuttan atılmasının 3 ayı bulduğunu ifade eden Veren, çok tehlikeli bir ilaç olduğunu belirterek "Aslında Gülen birilerinin beynini yıkarken birileri de (Doktorları) Gülen'in beynini yıkıyor" ifadelerini kullandı.

Nurettin Veren kimdir?

Nurettin Veren, (d. 1948, İzmir), İşçi Partisi üyesi, Ulusal Kanalda yayınlanan Aydınlık Kürsü adlı programın yapımcısı ve Yeni Akit gazetesi yazarı