'Nurella' İşte Benim Stilim programına dönüyor

"Nurella" lakaplı Nur Yerlitaş, İşte Benim Stilim programına geri döndü. Ünlü modacı, önceki ay "Çok yoruldum" demiş ve programı bıraktığını açıklamıştı.

3 sezon 'İşte Benim Stilim' yarışmasında jüri üyeliği yapan Nur Yerlitaş bu sezon yarışmayı bıraktığını duyurmuştu. Programın yapımcısı Nur Yerlitaş'a istediği parayı vermek yerine Neslihan Yargıcı ve Hakan Akkaya'yla anlaşmıştı. Ancak programın reytingleri hızla düşünce yapımcı Nur Yerlitaş'la tekrar anlaşma kararı aldı.

İstediği ücreti ve şartları sağlayacaklarını söyleyen yapım şirketi Nur Yerlitaş'la yeniden el sıkıştı. Uçankuş'a konuşan Yerlitaş, "Masamı özledim geri döndüm" dedi. Star TV'yle yaptığı anlaşmayla ilgili de "Kısmet değilmiş" yorumunu yaptı.