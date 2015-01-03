Nureddin Yıldız: Bir erkeğin kadın spiker izlemesi caiz değil

Daha önce 'Çalışan kadın fuhuşa ortam yaratır' sözüyle tartışma yaratan ilahiyatçı-yazar Nureddin Yıldız erkeklerin kadın spiker izlemesinin caiz olmadığını söyledi.

Kadın ve erkeklerin birbirlerine bakmasındaki ölçütü değerlendiren Yıldız bir erkeğin kadın spiker izlemesinin caiz olmayacağını bunda bir sakınca olduğunu ifade etti. Yıldız, kadınların ise erkek spikerleri izleyebileceğini belirtti.



gercekgundem.com'un haberine göre, Yıldız'ın bu sözlerine ünlü haberciler Fatih Portakal ve Serdar Cebe Twitter hesaplarından tepki gösterdi.



Portakal, "Erkeklerin kadın spiker izlemesi dinen uygun değildir demiş biri.. Neye istinaden söylüyor acaba? Her gün bir bomba" şeklinde bir tweet atarken, Cebe de 'Daha fazla kadın meslektaş istiyorum' şeklinde bir mesaj yayınladı.