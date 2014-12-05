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'Bir kadın çalışmayı tercih ederek fuhuşa hazırlık yapmış olur!'

Sosyal Doku Vakfı kurucusu ve başkanı Nureddin Yıldız, çalışan kadınları hedef aldı

05 Aralık 2014 11:54

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız, "bir kadının çalışmayı tecih ederek fuhuşa hazırlık yapmış oldığunu" iddia etti.

Daha önce de "Duyarlı Müslüman bir hanım, internet gibi insandan cine kadar herkese açık ve bir daha kapatılamayan bir ortama fotoğraflarını nasıl koyabilir" açıklaması ile tartışmaya yol açan Yıldız, YouTube'ta yer alan videosunda çalışan kadınlar için hakaretamiz suçlamalarda bulundu. Yıldız, "çalışan kadınların erkekleri doyumsuz hale getirdiğini ve ümmete zarar verdiğini" söyledi. Çalışan kadınlar için "erkeği ile ilişkisinde kadınlığı arızalıdır" diyen Yıldız, şunları söyledi:

"Her çalışan kadın, gözü doymamış erkek demektir. Çalışan kadın ya evlenmeyi erteleyerek erkeklerin evlilik sürecini baltalıyor ya da evli olduğu halde çalıştığı için yorgunluğu ve vakit darlığı nedeniyle erkeği ile ilişkisinde kadınlığı arızalıdır. Kadınlığı arızalı olduğu için erkeğin gözü açtır. O evinde erkeğini eksik bırakıyor erkeği de iş yerinde bir başka kadına tasallut oluyor. Böyle fuhuş değil ama fuhuşa hazırlık yapan sürece destek oluyor. Ayrıca çalışan kadın doğurmayan ya da az doğuran kadın demektir. Yani benim ümmetim zarar gördü.​"

İşte o video:

 

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