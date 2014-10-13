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'Kadınlar, insandan cine kadar herkese açık olan internete nasıl fotoğraflarını koyabilir'

Sosyal Doku Vakfı kurucusu ve başkanı Nureddin Yıldız'ın, internette kadınların fotoğraf paylaşmasıyla ilgili tweeti tartışmaya yol açtı

13 Ekim 2014 17:42

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız, internette kadınların fotoğraf paylaşmasıyla ilgili olarak, "Duyarlı Müslüman bir hanım, internet gibi insandan cine kadar herkese açık ve bir daha kapatılamayan bir ortama fotoğraflarını nasıl koyabilir" dedi. Yıldız, daha önce de müziğin haram olduğuna ilişkin olarak yaptığı açıklamalarıyla da dikkat çekmişti. 

 

Tweet tepki gördü

 

Sosyal Doku Vakfı'nda her hafta sohbet düzenleyen ve fetvameclisi.com sitesinde fıkhi sorulara yanıt veren Nureddin Yıldız,  daha önceki paylaşımlarıyla ilgili de tartışmalara neden olmuştu. Yıldız, bu kez yine çok konuşulacak bir açıklama yaparak internette cinlerin de bulunduğunu iddia etti. Yıldız, kadınların internette fotoğraflarını paylaşmasına kızarak, "Duyarlı Müslüman bir hanım, internet gibi insandan cine kadar herkese açık ve bir daha kapatılamayan bir ortama fotoğraflarını nasıl koyabilir" diye sordu.

ETİKETLER

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